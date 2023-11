Nëna denoncon skandalin që i ndodhi në Ksamil, vajza 6-vjecare u plagos nga dashi në plazh

Plagosja e vajzës së saj 6 vjeçe me nënshtetësi austriake si dhe mungesa e marrjes së ndihmës mjekësore ka bërë që një turiste të denoncojë atë çfarë ndodh në plazhet e jugut ku mungesa e policisë apo dhe sigurisë në plazhe rrezikon jetën e pushuesve.

Një denoncim të tille e ka bërë edhe një turiste që po pushon në Ksamil, ku ka shkruar rreth eksperiencës që i ndodhi.

Denoncimi i Berishes

Ky eshte turizmi ne shtetin e Norieges!

Turistja dixhitale denoncon:

- plagosjen e vajzes te saj 6 vjeçare nga dashi ne Ksamil!

- mungesen e reagimit te policise!

- mungesen e ndihmes mjeksore per vjazen ne Ksamil!

- mungesen e ndihmes mjeksore per vajzen ne Sarande!

Ky eshte turp dhe krim turizem.

Lexoni mesazhet dhe shikoni videon e turistes dixhitale! Sb

Mesazhi

"Pershendetje zoti Berisha, jemi duke pushuar plazhet e Ksamilit, por pasiguria per pushuesit esht nen zero

Dmth qe diten e par na ndodhi dicka e pa pritur nga nje tuf dhensh ne Plazhin (Paradis) (nje dash nga tufa e dhenve sulmon vajzen time 6 vjecare shtetase Austriake ne koke, ne fytyer dhe ne pjesen e pasme Te trupit,kemi thirur policin ne vendin e ngjarjes dhe policia na ka than skemi cka bejm nuk e dim Ku Ta gjejm pronarin e dhenve ???kemi thirrur Ambulancen nuk ka ardhe? Jem detyruar qe ta coj me makin private ne spitalin e par ne Ksamil nuk morra !ndihm aspak , shkuam ne spitalin e dyt ne ksamil 3 Mjek dhe dy motra medicinale shikojn njeri tjetrin!dhe aspak nuk u mjekua vajza 6 vjece nga spitalet e ksamilit,kemi Marre udhezim per ne sarande qe Te shkojm me makin private sepse nuk kishin Ambulanc ne ksamil jo normale per Mendimin Tim.Ne Sarande nuk u be as larja e gjakut ne koke e as ne fytyren dhe trupin e Arianes Vogel.

Respekt Z.Berisha

Arrita diten e dyt Te pushimit Te bej videon me kafshet e tjera Te pronarit Te dhenve dhe shpresoj qe Te zbardhet pronari nga policia e sarandes.

Denoncimi e kam ber ne policin e ksamilit Dhe do ta dergoj me gjikaten e Austris ne vjene.

Shpresoj me vendosmeri qe Te jet hera e fundit ne shqiperi per pushime nga ana ime dhe familjes dhe farefisit tim dhe shoqeris time Te dashur.