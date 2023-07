Negociatat me Panuccin, reagon për herë të parë Taulanx Xhaka: A do kthehem në kombëtare?

Ditët e fundit emri i tij është përfolur gjatë në median sportive për një rikthim apo lrgim përfundimtar nga kombëtarja.

Por ditën e sotme, Taulant Xhaka ka reaguar në faqen e tij zyrtare duke thënë se është gati gjithnjë për kombëtaren kuqezi.

Reagimi i Xhakes:

Të nderuar Tifozë dhe i nderuar Opinion publik. Gjithçka që sot shkruhet në media nuk është e vërtetë.

Unë nuk dua të merrem me detaje, por dua të them hapur publikisht, që me trajnerin Mister Panucci kam pas kontakt pozitive.

Unë Taulant XHAKA jam gati edhe do jem gjithmonë gati për kombëtaren kuqezi.

Une do jem gjithmonë i gatshëm për kombëtaren.

Në çdo kohë do jem aty dhe Kurrë nuk e kam menduar dy herë këtë vendim.

Jam krenar që perfaqësoj kombëtaren kuqezi.

Falënderoj trajnerin per interesimin Edhe angazhimin.

Me Respekt Taulant XHAKA