‘’Çmendet’’ pronari i “Exchange” në Tiranë: Më lanë 138 mijë euro false

Një ngjarje e tmerrshme është raportuar në Tiranë, ku një shumë e konsiderueshme eurosh e këmbyer në një pikë këmbimi valutor në Tiranë dyshohet të jetë e falsifikuar.

Bëhet fjalë për një shumë prej afro 138 mijë eurosh, që është këmbyer në një “Exchange” në rrugën “Sami Frashëri”, nga dy persona që, sipas Policisë, janë shpallur në kërkim. Ka qenë pronari i dyqanit të këmbimit valutor, shtetasi me iniciale A.D., që ka denoncuar ngjarjen në zyrat e Antikrimit Ekonomik të Tiranës, pas verifikimit paraprak të kartëmonedhave, që, sipas tij, dyshohet të jenë false.

Burimet thanë se i dëmtuari i ka kontrolluar më parë kartëmonedhat me aparaturën që ka në dyqan, nga ku ka konstatuar mungesën e disa elementeve të sigurisë. Për rrjedhojë, duke dyshuar se janë të falsifikuara, ai ka kërkuar edhe verifikimin e kartëmonedhave në Laboratorin e Kriminalistikës, pasi dëmi që ka pësuar është i konsiderueshëm.

Nga ana tjetër, ai ka vënë në dispozicion të grupit hetimor edhe pamjet e kamerave të sigurisë, të cilat po verifikohen nga ana e oficerëve të Antikrimit Ekonomik.

Bashkë me këto pamje, Policia po verifikon edhe pamje të bizneseve të tjera përgjatë rrugës “Sami Frashëri”, për të zbuluar lëvizjet e dy të dyshuarve, rruga që kanë përshkuar nga momenti kur janë futur në dyqan e deri kur janë larguar pas këmbimit të parave.

HETIMI

Policia e Tiranës tha dje se, të premten, rreth orës 12:00, në rrugën “Sami Frashri”, në dyqanin e këmbimit valutor të shtetasit A.D., dy persona kanë këmbyer një shumë të konsiderueshme valute, që dyshohet të jetë e falsifikuar.

Bëhet fjalë për rreth 138 mijë euro të këmbyera në këtë dyqan. Dy të dyshuarit kanë këmbyer me lekë 329 kartë- monedha, të prerjeve 500 e 200 euroshe. Konkretisht, burimet thanë se ata kanë këmbyer 239 kartëmonedha të prerjes 500 euro, me vlerë 119.500 euro dhe 90 kartëmonedha me prerje 200 euro, me vlerë 18 mijë euro.

Policia tha dje se për momentin nuk mund të jepen më shumë të dhëna rreth ngjarjes, për arsye se dëmi që i është shkaktuar pronarit të “Exchange” përllogaritet i konsiderueshëm, deri në momentin që Laboratori i Kriminalistikës të ketë përcaktuar saktësisht nëse paratë janë false apo jo.

Nga ana tjetër, edhe personat që kanë bërë këmbimin e parave të dyshuara të falsifikuara, ende nuk janë identifikuar plotësisht nga Policia. Burimet thanë se nga verifikimi i pamjeve filmike të disa kamerave të sigurisë, në momente të caktuara shqyhet fytyra e dy të dyshuarve, megjithatë ende nuk është arritur të mësohen gjeneralitetet e dy personave.

Vetë pronari i “Exchange” ka dëshmuar në polici se thuajse është i bindur që paratë janë të falsifikuara, pasi, në momentin që dy personat janë larguar, ai ka verifikuar të gjitha kartëmonedhat dhe ka konstatuar se kanë mungesë të elementeve të sigurisë. Gjithashtu, sipas tij, edhe letra është e dyshimtë.