MMSR: Në katër vjet, bashkia e Tiranës nuk bëri asnjë qëndër rinore, sot kërkon klube stripi

Duke u nisur nga deklaratat e djeshme dhe te sotme te Bashkise se Tiranes lidhur me qendren rinore qe MMSR po rikonstrukton, per t’i dhene te rinjve te Tiranes me ne fund nje qender rinore, MMSR ka publikuar sot lejen qe ka marre nga Keshilli Kombetar i Territorit per rikonstruktimin dhe kthimin e saj ne gjendje te banueshme.

Perpara se MMSR ta percaktonte kete objekt si qendren e re rinore te Tiranes, ky objekt ka qene nje strip-klub i skeduar nga policia per trafiqe, armembajtje pa leje dhe shperndarje droge. “Me sa duket, Bashkia e Tiranes ka interes te mbroje strip-klubet, ne vend qe te mbeshtese me shume qendra rinore dhe hapesira per te rinjte, sic edhe ka premtuar 4 vjet me pare”, theksohet ne reagimin e ministrise.

Nderkohe, Shërbimi Kombëtar i Rinisë nepermjet nje deklarate ka bere te ditur se “Në 4 vjet, Bashkia e Tiranës nuk bëri asnjë qendër rinore, sot kërkon klube stripi. Ajo çfarë po mundohemi të bëjmë është krijimi i hapësirave për ta, në mënyrë që të rinjtë të nxiten për të shprehur talentin e tyre dhe për të qenë më të mirët. Qendra rinore do të hapet, jo sepse e thotë dikush, por sepse është e drejtë që këto objekte publike t’i kthejmë në hapësira për të rinjtë, njësoj siç kazinotë i kthyem në zyra pune. Ne do të përpiqemi që çdo hapësirë publike të zaptuar pa të drejtë, të cilat janë shfrytëzuar për qëllime personale, t’i shndërrojmë në hapësira ku të rinjve dhe qytetareve shqiptarë t’u kthehet dinjiteti i munguar për kaq kohë. Ne këmbëngulim te modeli i qendrave rinore, librave, artit e muzikës dhe jo te klubet e stripit”.