Flori Mumajesi anullon koncertet për disa javë, i tregon fansave shkakun shokues

Këngëtari i mirënjohur i skenës shqiptare, Flori Mumajesi ka bërë me dije së fundmi se do të anulojë koncertet, dhe se të paktën për 6 javë nuk do të jetë në gjendje të performojë për fansat e tij.

Me anë të një postimi në FB, ai njofton se për shkak të dhimbjes në kraharor, duhet të bëjë një periudhë pauze për t’u rikuperuar.

Postimi i plotë i këngëtarit në Instagram: “Nuk di a duhej ta beja kete postim apo jo, por e ndjej detyrim per ata njerez qe nuk kane mundur te me shohin ne koncert.

Kam dy dite qe luftoj me dhimbjen ne kraharor per te mos munguar , per te qene aty me ju deri ne minuten e fundit… Por nuk ja dola dot dhe kjo eshte dhimbja me madhe ne te vertet… Pas ketij lendimi rrezikoj ti anulloj te gjitha koncertet! Doktoret me kane dhene nje afat nga 3 deri ne 6 jave per tu rikuperuar, por une shpresoj se do te behem mire me shpejt Shpresoj mos t’ju shqetesoj ky postim! Nuk me pelqen ta dramatizoj me shume, eshte nje lendim i kockes brenda ne krahe qe duhet kaluar vetem dhe vetem me energji pozitive.Ju dua”, – shkruan Flori.

https://www.instagram.com/p/BXJebsZh2Gq/