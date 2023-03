Krimineli shqiptar ekstradohet nga Belgjika 20 vite pas krimit, ja për çfarë akuzohet

Ekstradohet nga Belgjika një 40-vjeçar shqiptar, 20 vite pas krimit.

Mësohet se është ekstraduar shtetasi Levent Bregu, 40 vjeç, lindur në Berat. Ky i fundit është shpallur në kërkim, pasi me vendim nr.644, datë 15.10.2014, Gjykata e Rrethit Berat, e ka dënuar me 17 vjet, 7 muaj dhe 18 dite burgim për veprën penale, “Vrasje me dashje e kryer në bashkëpunim” dhe “Prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve të zjarrit”, parashikuar nga nenet 76, 25 dhe 278/2 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë.

Ngjarja:

Më datë 27.03.1997 në fshatin Veterrik-Berat, shtetasi Levent Bregu së bashku me xhaxhain e tij, kanë vrarë me armë zjarri shtetasen M. H., si dhe kanë tentuar të vrasin shtetasin D. H.

Si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tiranës me Interpol Bruksel/Belgjike, u bë i mundur arrestimi i tij në Belgjikë, duke e finalizuar me ekstradimin e tij drejt vendit tonë.

Bregu u kap më 27 prill të këtij viti në një hotel në Bruksel. Ai ka qëndruar në një burg të Saint-Gilles deri në ekstradimin e tij. Në kohën e arrestimit mediat belge shkruanin se ishte kapur një person që figuronte në listën e kriminelëve më të kërkuar nga Shqipëria për vite të tëra.