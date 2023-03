“Gruaja seks me dashnorin në sy të fëmijëve”, flet burri emigrant: E filmova pas dyshimeve

Në studion e emisionit “Me zemër të hapur” në News24 ka ardhur dhe dëshmia e Peri Nacaj, burrit emigrant nga Kamica e Koplikut, bashkëshortja e të cilit ka kryer marrëdhënie dhe veprime të turpshme në sy të fëmijëve të saj të mitur me të dashurin.

Në një lidhje telefonike në News24, babai i dy fëmijëve të mitur kërkon drejtësi, që fëmijët të kthehen në shtëpinë e gjyshërve dhe nëna e tyre të shkojë në burg.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ai rrëfen se nuk ka folur pas vërtetimit të dyshimeve me pamje filmike me gruan, fëmijët apo prindërit e saj. Burri thotë se ideja e filmimit ka qenë e tija.

“Skam folur me asnjë, as me nënën e fëmijëve të mi, as prindërit e saj dhe as fëmijëve. Por nuk e hapin telefonin. Kërkoj që t’i hiqen fëmijët. Ajo të shkojë atje ku e ka vendin. Nuk e meriton t’i mbajë fëmijët”, deklaroi burri që ndodhet në SHBA.

Si i keni pasur marrëdhëniet para se të largoheshit 4 vjet më parë në SHBA?

Para se të ikja në SHBA kam pasur marrëdhënie të mira, normale, të qeta. Komunikonim normalisht. Nuk kishim probleme.

A keni dyshuar para se të largoheshit për tradhti?

Jo, s’kam pas dyshime. Më pas më kanë lindur dyshimet pasi ika sepse sa herë i bija telefonit e gjeja të zënë. Thoshte ‘jo po flisja me vëllain’, ‘me këtë’ e ‘me atë’.

Çfarë kërkoni nga Gjykata?

Vetëm drejtësi. Kërkoj dënimin e saj, të shkojë në burg dhe fëmijët të kthehen në shtëpi.

E kujt ishte ideja për vendosjen e kamerave?

Ideja ishte e imja.