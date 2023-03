Veliaj pranon propozimet e LSI: I kemi votat për rritjen e çmimit të ujit

Kryebashkiaku Erjon Veliaj ka pranuar propozimet e e Lëvizjes Socialiste për Integrim sa i takon çështjes së rritjes së çmimit të energjisë elektrike.

Veliaj theksoi se ka siguruar votat për të bërë Tiranën me ujë 24 orë në ditë. “Kemi votat për ta bërë Tiranën me ujë 24 orë.

Bashkia do t’i përcjellë ERU plan biznesin me gjithë propozimet e LSI. PS-LSI, Tirana me uje me e rëndësishme se partitë”, tha Veliaj.