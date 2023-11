Atentat me pagesë në Tiranë, porositësi dha 80 mijë euro për vrasjen e ish-aktorit

Policia e Tiranes deklaroi se ka zbardhur ngjarjen e ndodhur tri dite me pare ne kryeqytet, ku u qellua me arme shtetasi Mishel Prela i cili mbeti i plagosur me dy plumba. Prela njihet edhe si aktor pasi ka luajtur ne nje film shqiptar.

Policia ka thene se atentati i ndodhur prane shkolles Partizani ka qene i planifikuar si vrasje me pagese per kryerjen e te ciles ishin paguar 80 mije euro. Policia ben me dije se shkak i krimit ka qene hakmarrja.

Deklarata e policise:

Në lidhje me ngjarjen e ndodhur në datën 20.07.2017, në rrugën Tafaj, përballë shkollës së mesme "Partizani" Tiranë, ku është tentuar të vritet me armë zjarri shtetasi Mishel Prela, ju informojmë se:

Menjëherë pas ndodhjes së ngjarjes, nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë u organizua puna për zbardhjen, dokumentin dhe arrestimin e autorëve, ku u zhvillua dhe u finalizua operacioni "Pagesa".

Si rezultat i reagimit të menjëhershëm të strukturave të policisë, kryerjes së veprimeve profesionale dhe hetimore paraprake në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, grumbullimit të provave në vendngjarje, si dhe nga informacionet e marra nga vetë strukturat policore, është bërë e mundur që brenda 24 orëve të zbardhet dhe të dokumentohet e gjithë ngjarja.

Është dokumentuar i gjithë mekanizmi i ngjarjes, ku kemi të bëjmë me një vrasje me pagesë, mbetur në tentativë, nga një grup i struktruar kriminal.

Si rezultat i operacionit u arrestuan të gjithë antarët e grupit, duke filluar nga porositësi, ekzekutori dhe përkrahësit pas kryerjes së krimit , më konkretisht:

Ervin Zallumi, 30 vjeç, lindur e banues në Tiranë.

Ky shtetas është personi që ka porositur vrasjen e shtetasit Mishel Prela, kundrejt shumës prej 80.000( tetëdhjetë mijë) eurosh, shumë të cilën do t'ia jepte shtetasit Shkelzen Buci.,dhe bashkëpuntorve të tij.

Shkelzen Buci, 34 vjeç, lindur në Peshkopi e banues në Tiranë, i cila ka qenë në rolin e ekzekutorit , të cilit i është gjendur dhe sekuestruar arma e krimit tip pistoletë model 54(TT).

Miklar Tola, 32 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë, i cili është bashkëpuntor në tentativën e vrasjes.

Trim Hidri, 41 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë, i cili ka bërë të mundur largimin nga vendi i ngjarjes pas kryerjes së krimit , të autorëve të krimit.

Ermir Tola, 22 vjeç, lindur në Peshkopi e banues në Tiranë, vëllai i M. T, pjestar aktiv i këtij grupi kriminal vellai i Miklar Toles.

Motive i kësaj ngjarje është hakmarrja.

Materialet në ngarkim të këtyre shtetasëve do ti kalojnë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme, për veprën penale të “Vrasje me paramendim mbetur në tentative, kryer në bashkëpunim” dhe “Armbajtje pa leje", parashikuar nga nenet 78 /22/25 dhe 278, të Kodit Penal.