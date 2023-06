Policia sekuestron rreth 115 kg kanabis, ja momenti i arrestimit të “të fortit” nga Shkodra

Policia e Shkodrës ka arrestuar rreth 115 kg kanabis sativa, ndërsa ka vënë në pranga një 46 vjeçar.

Policia bën me dije se në pranga ka rënë shtetasi Margjin Livalli, 46 vjeç, banues në Shkodër. “Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e këtij shtetasi u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, 10 thasë ku brenda tyre kishte 87 pako me lëndë të dyshuar narkotike Cannabis Sativa, me peshë totale 115 kilogramë”, raporton policia.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër për veprime të mëtejshme për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” e parashikuar nga neni 283 i Kodit Penal.

