Aksidenti tragjik në Itali një ditë më parë, zbulohet identiteti i 37-vjeçari shqiptar që vdiq

Një aksident tragjik u raportua një ditë më parë në në Cesena të Italisë, ku një i ri shqiptar humbi jetën.

Ditën e sotme është bërë e mundur zbulimi i identitetit të viktimës. Bëhet fjalë për 37-vjeçarin Dritan Ulku, rezident në Montesilvano. Ulku udhëtonte me furgon me dy shokë të tij, kur mjeti është përplasur me një kamion. Përplasja ka qenë fatale dhe Ulku bashkë me një tjetër shqiptar kanë humbur jetën menjëherë. Viktima tjetër ende nuk është identifikuar nga mediat.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ndërkaq personat që kanë qenë në kamion janë plagosur lehtë.

Aksidenti ndodhi dje rreth orës 18:00, në kryqëzimin e rrugëve “Melona” e “Capannaguzzo” në Cezena kur janë përplasur vrullshëm dy automjetet.