Tensione ushtarake, Turqia provokon helikopterin e Presidentit të Greqisë

Greqia dhe Turqia regjistrojnë tensione te reja mbi Detin Egje. Mediat greke raportojnë se turqit provokuan helikopterin me të cilin po udhëtonte Presidenti i Greqisë Prokopis Pavlopoulos.

Kreu i shtetit grek po fluturonte drejt ishullit të Rodhosit ku do të ulej. Gjatë fluturimit, autoritetet turke komunikuan në radio me helikopterin e presidentit grek duke i thënë se ka shkelur në hapësirën ajrore të Turqisë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Më pas turqit komunikuan me forcat ajrore për shkeljen hapësinore nga ana e helikopterit me të cilin udhëtonte Presidenti Pavlopoulos. Bashkë me të në bord ishte edhe ministri grek i Mbrojtjes, Panos Kamenos.

Autoritetet turke paralajmëruan sërish se helikopteri ishte në hapësirën e Turqisë kur po udhëtonte drejt ishujve të tjerë Farmakonisi dhe Agathonisi.