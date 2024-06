Temperaturat ‘’tallen’’ me pushuesit, ja parashikimi i sinoptikanëve për këtë javë

Paqëndrueshmëria e motit po shkatërron pushimet, dhe si duket do të vazhdojë kështu.

Temperaturat e larta ishin bërë një mankth, ndërsa tani, ky mot i freskët duket se nuk po largohet. Meteoalb parashikon se kjo jave që sapo nisi do te jete me vranesira, madje edhe reshje shiu. Sa per temperaturat, ato do te rriten nga e merkura.

Ndiqni parashikimin e motit për këtë javë:

Parashikimi i Meteoalb

JAVA (17 – 23 korrik 2017): paraqitet me mot kryesisht te kthjellet por vranesira kalimtare do kete ne zonat malore duke rrezikuar shira te paket, kryesisht zonat malore veriore dhe lindore.

Temperaturat te henen dhe te marten mbeten thuajse konstante ndersa pritet rritje te lehte e graduale nga e merkura dhe ne vijim duke bere qe fundjaven e ardhshme, termometri te ngjitet mbi 35 grade C.

Era dhe dallgezimi mbeten problematike diten e hene deri ne mbremje kur parashikohet dobesim i ndjeshem i eres deri ne 28 km/h duke bere qe ne brigjet detare te kete dallgezim deri 2 balle, ne te njejtat parametra mbetet era dhe dallgezimi deri ne fundjave.