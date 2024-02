Besnik Mustafaj tregon arsyet: Pse mungova në takimin me demokratët e Korçës

Grupi kundër Lulzim Bashës zhvilloi sot një takim me demokratët e Korçës, por ajo që ra në sy ishte mungesa e ish- deputetit Besnik Mustafaj.

Përmes një statusi në ‘Facebook’ ky i fundit ka shpjeguar arsyet se pse nuk ishte pjesëmarrës në takimin e Korçës, ku Astrit Patozi shpalli ‘Lëvizjen për Ringritjen e PD’. Besnik Mustafaj thotë se ka munguar në këtë takim për arsye shëndetësore.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

‘Te dashur miq demokrate te Korçës ! Nje arsye e papritur shëndetësore me pengoi te jem sot me ju. Por Astrit Patozi me thotë se bashkëbisedimi shkoi shume mire e se jeni te shumte ju qe keni te njejtin shqetesim si ne për te ardhmen e Partisë Demokratike. Kjo ma shton keqardhjen pse nuk munda te jem sot me ju”- shkruan Mustafaj.