Vdiq nga aksidenti misterioz në Vlorë me një femër, zbulohet një fakt i ri për biznesmenin

Familjarët e biznesmenit nga Vlora Bukurosh kanë kërkuar hetim për aksidentin që pesoi tre ditë më parë i afërmi i tyre. Sipas familjarëve policia duhet të zbardhë ngjarjen dhe të mos e trajtojë thjesht si aksident.

Sipas policise, Bukurosh Malaj u përplas nga një kamion në fshatin Panaja ndërsa shoqërohej nga një femër.

Ai ka qene ne shoqerine e nje femre ne momentin e ngjarjes dhe nga deshmia e saj, mesohet se biznesmeni kishte nxjerre koken ne dritare ne momentin kur eshte perplasur me nje kamion.

Femra qe ndodhej ne makine me biznesmenin eshte marre ne pyetje dhe po mbahet ne polici ndersa behet me dije se viktima, kishte rene pre e nje grabitje me arme ne vitin 2015.

Tre persona me arme dhe me maska kishin grabitur makinen e biznesmenit duke i marre 3 milione leke.