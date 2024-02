Meta flet për herë të parë pas 25 qershorit, ka një mesazh për të rinjtë në politikë

Presidenti i zgjedhur, Ilir Meta ka folur për herë të parë pas zgjedhjeve parlamentare të 25 qershorit. Nga Jala, ku të rinjve socialistë janë mbledhur në kampingun veror për “IUSY World Festival 2017”, ai ka përcjellë edhe mesazhin e tij.

Meta, i cili u prit me ovacione nga të rinjtë e LRI-së, u kërkoi atyre që të forcojnë lidhjet me të rinjtë eurosocialistë për të shkëmbyer eksperiencat e nevojshme.

“Dua t’ju them se jeta ime politike lidhet me rininë. Kështu që unë ju kërkoj të forconi lidhjet mes të rinjve eurosocialistë sepse vetëm në këtë mënyrë edhe bota, edhe Europa, edhe Shqipëria do të kenë ndryshime pozitive. Kërcënimet globale kërkojnë ndërgjegjësim më të madh të të rinjve për t’i fituar këto sfida që rrezikojnë të ardhmen e njerëzit”, tha Meta.