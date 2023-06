Skandali në Voskopjë, banorët ankohen: Jemi në kulmin e sezonit, nuk kemi ujë të pijshëm

Banorët e fshatit turistik, Voskopojë janë ngritur për të protestuar gjendjen në të cilën ndodhen.

Ndërsa sezoni turistik është në kulmin e tij, banorët dhe bizneset e hotelerisë po përballen me mungesën e ujit të pijshëm, problematikë që po i bën turistët të reduktojnë kohën e qëndrimit në Voskopojë. Ndërtimi i ujësjellësit të ri ka kufizuar ndjeshëm kohën e furnizimit me ujë të fshatit të thellë malor, që më shumë se gjithçka tjetër, është i pasur me burime natyrore të pashtershme.

Projekti i Rilindjes Urbane të Voskopojës, përpos ndërtimit të ujësjellësit, ka parashikuar edhe rehabilitimin e qendrës së fshatit, çfarë ka sjellë reagimin e banorëve, për të cilët betonizimi i të vetmit shesh, është absurd dhe i papranueshëm.

Banorët kanë kërkuar pezullimin e projektit, që tjetërson historinë shekullore të Voskopojës, duke aplikuar edhe këtu, ndërtimin e mini-kullave, sipas modelit të qendrës së Korçës.