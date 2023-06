Kryetarët e 18 degëve të PD në Jug bëhen bashkë, vendimi që kanë marrë

Peticionit për anulimin e zgjedhjeve në PD dhe largimin e Lulzim Bashës, të firmosur nga disadegë të PD-së në rrethe i janë përgjigjur kryetarët e 18 degëve të tjera. Kryetarët e degëve të Jugut mësohet të jenë mbledhur bashkë në një drake që kishte për qëllim marrjen në mbojtj të Lulzim Bashës.

Ajo është lajmëruar nga kryetari i PD në Lushnje, Myslim Murrizi në FB. Përveç tij, marrin pjesë edhe kryetarët e degëve: Fier, Berat, Kuçove,Poliçan,Skrapar,Ure Vajgurore, Rroskovec, Mallakaster, Memaliaj, Tepelene, Gjirokaster, Permet, Kelcyre, Sarande ,Delvine, Vlore, Patos.

Pas drekës, ka qenë kryetari i PD-së së Gjirokastrës, Roland Bejko që ka dhenë një mesazh më shumë për atë që ka ndodhur. “Mbaroi me një foto dhe kjo ditë e veçantë në Fier nga takimi miqësor midis të gjithë kryetarëve të PD së Jugut të unifikuar si muskutjerët e Alexandre Dumas nën moton ; “Një për të gjithë e të gjithë për një” ?

Mos vajto me ulërima rrëzimin, rëndësi ka mënyra që do gjesh për tu ringritur! Dhe ne e kemi bërë sukseshëm këtë disa herë ! Jemi ngritur si fitimtarë pothuaj nga asgjëja. Do ngrihemi sërish . Ps. Këtë foto mund të mos e komentoja kaq gjatë, por mund ta quaja shkurt dhe me një fjalë thjesht : AKT !”, shkruan ai.