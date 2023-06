Luan Rama sulmon “listën e zezë” të kryeministrit: Rama u bë zëdhënës i spiunëve anonimë

Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Luan Rama, është shprehur i indinjuar në lidhje me “listën e zezë” të atyre që kanë abuzuar në administratë, të publikuar nga kryeministri Edi Rama bazuar ne denoncimet e qytetareve.

Luan Rama thotë se më shumë se sa nga fakti që një spiun anonim i është ankuar kreut të qeverisë për një abuzim, është më i shqetësuar se “Kryeministri i vendit tim, bëhet zëdhënës i spiunit anonim dhe me një veprim të papërgjegjshëm publikon një listë me emra, mes të cilëve edhe emrin e Dr. Petrelës”.

Statusi i plotë

Dr. Mentor Petrela – referencë përkushtimi në shërbim të qytetarëve!

Nuk më befason fakti që një spiun anonim i është ankuar Kryeministrit të Rilindjes per Dr. Mentor Petrelën!

Më fyen e më lëndon fakti që Kryeministri i vendit tim, bëhet zëdhënës i spiunit anonim dhe me një veprim të papërgjegjshëm publikon një listë me emra, mes të cilëve edhe emrin e Dr. Petrelës!

E njoh personalisht Dr. Petrelën dhe kam patur rastin të shoh drejtpërdrejt përkushtimin e tij në shërbim të jetës së njeriut, kam patur rastin të provoj humanizmin dhe profesionalizmin, qytetarinë dhe ndershmërinë e tij si përfaqësues i një brezi të shkëlqyer mjekësh dhe intelektualësh që i bëjne nder Shqipërisë!

Ndaj e përçmoj atë listë!

Sepse përndryshe, do të isha i pandershëm jo vetëm përballë Dr. Petrelës, po perballë një brezi të tërë intelektualësh e mjekësh të shquar që kanë shërbyer e shërbejnë me devocion e përkushtim, por do të isha i padrejtë edhe përballë babait tim që sot është në jetë falë Dr. Petrelës dhe ekipit të tij të talentuar, ku bëjnë pjesë mjekë të shkelqyer si Dr. Arsen Seferi, Dr. Kaloshi e shumë të tjerë!