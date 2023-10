Policia sqaron: Ermal Hoxha u arrestua nga strukturat e Durrësit

Policia njoftoi se diten e djeshme ne ora 01:30, nga ana e Specialisteve te Seksionit per Narkotiket ne Drejtorine e Policise Qarkut Durres, eshte bere kapja dhe arrestimi i shtetasit : Ermal Hoxha i biri i Ilir-it dhe i Teute-s, 40 vjec, lindur dhe banues ne Tirane , Rruga “Foto Xhavella”, Unaza e Re, me shtetesi dhe kombesi Shqiptare. Arrestimi i ketij shtetasi eshte bere ne fuksion te Procedimit Penal Nr”334 viti 2014, te Prokurorise prane Gjykates per Krime te Renda Tirane, per vepren penale te “Trafikimit te Lendeve Narkotike” kryer ne Bashkepunim parashikuar nga neni 283/a-2 i K.Penal.