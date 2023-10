19-vjeçarja bëhet fituesja e lotarisë dy herë brenda javës, shuma që ka marrë do t’ju shokojë

Lotaria është dicka që të gjithë e provojnë me shpresën për të fituar sado pak, ndërsa së fundmi është raportuar se me lotarinë mund të bëhesh milionere.

Kështu i ka ndodhur një 19-vjecare nga Arizona, SHBA, e cila ka qenë me fat dy herë me biletat fituese. Fitorja e pare e Rosa Dominguez ndodhi ,kur 19-vjeçarja ishte duke shkuar me makinë në shtëpinë e saj në Arizona. Ajo ndihej me fat, kështu që vendosi të ndalonte në një stacion benzine dhe të blinte një gërvishtëse.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kur ajo e gërvishti biletën që e bleu vetëm 5 dollarë, zbuloi se kishte fituar çmimin prej 555.555 dollarë. Ajo tha:-“Isha shumë nervoze dhe doja vetëm të qaja“.

Disa ditë pas pasi fitoi mbi gjysmë milioni dollarë, Dominguez ndaloi në një tjetër stacion benzine në Monterey County dhe bleu sërish një biletë 5 dollarëshe. Në biletën e dytë fitoi 100 mijë dollarë të tjera