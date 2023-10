I dogjën makinën e dytë, flet efektivi: Po hakmerren për kanabisin

Kërcënohet sërish oficeri i Krimeve të Rënda në Komisariatin e Krujës. Tre javë pasi i vendosën një sasi tritoli në automjet, Trim Muratajt i kanë djegur makinën e dytë.

Në orët e para të së hënës, në oborrin e banesës së tij në rrugën “Kastriotët”, pranë shinave të trenit, në kthesën e Kamzës, automjeti tjetër të Muratajt i është vënë zjarri, shkruan “BalkanWeb”.

Autorët kanë përfituar nga errësira duke vepruar me shpejtësi dhe duke i vënë flakën makinës fuoristradë të 38-vjeçarit. Ngjarja dyshohet se ka lidhje sërish me detyrën e efektivit të Krimeve të Rënda.

Fatmirësisht, nga flakët nuk ka pasur persona të lënduar, por se zjarri dhe era e shkrumbit ka alarmuar banorët e zonës, të cilët kanë lajmëruar menjëherë policinë.

Në dëshminë e dhënë në polici, oficeri Murataj i ka qëndruar sërish versionit se të dyja rastet, si eksplozivi herën e parë ashtu edhe djegia e automjetit të dytë lidhen me detyrën e tij, konkretisht me shkatërrimin e parcelave të kanabisit në malësitë e Krujës si dhe me personat të cilët janë arrestuar.

Murataj ka shprehur dyshimet se kultivuesit dhe trafikantët e drogës mund ta kenë identifikuar nga pamjet e një operacioni që është filmuar dhe është transmetuar nga një televizor gjerman, ku u asgjësua kanabis dhe u godit një grup kriminal.

Nga ana tjetër policia ende nuk ka rënë në gjurmë të autorëve. Në vendin e ngjarjes janë mbledhur provat materiale që mund të çojnë në identifikimin dhe kapjen e tyre.