Ironizon shprehen e tij, Berisha bën një paralajmërim për Ramën: Ja çfarë të pret së shpejti

Sali Berisha në një postim në FB ka shkruar një mesazh për kryeministrin e vendit, Edi Rama.

Duke ironizuar shprehjen e këtij të fundit se votat e dhëna për të dhe qeverinë e tij janë shuplaka për kundërshtarët, Berisha shkruan se ‘qeveria e Norieges mori 2.7 milione shuplaka nga shqiptarët’, duke iu referuar bojkotit te tyre ne votim. Postimi i Berishës:

Qeveria e Norieges apo qeveria qe mori 2.7 milione shuplaka nga shqiptaret!

Miq, ne demokraci vota eshte vote, ajo shpreh pelqeimin ose mospelqimin per nje kandidat apo force politike te dhene. Kurse ne diktature vota konsiderohej plumb per armikun.

Edvin Kristaq Rama, ne vitin 2013, ne vazhdim te mendesise se te eterve te tij per voten, shpalli boterisht voten pro tij si shuplake per kundershtarin. Keshtu qe sot, duke marre hua shprehjen e tij, mund ti themi se je qeveria e mbi 2.7 milione shuplakave sepse per kete mazhorance te pakices se pakices, votuan kunder ose bojkotuan me zemerim procesin e votimit 2.7 milione votues apo 4 ne çdo 5 votues shqiptare. Zemerimi i tyre e pret se shpejti! sb