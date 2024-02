Aksident i rëndë në Tiranë-Durrës, mbeten të plagosur dy persona

Nje aksident i rende ka ndodhur diten e sotme ne autostraden Tirane-Durres. Si pasoje e ngjarjes se ndodhur, kane mbetur te plagosur dy persona. Lajmi u njoftua nga burime zyrtare te drejtorise se policise se Tiranes.

Informacion paraprak nga policia e kryeqytetit: Më datë 10.07.2017, rreth orës 18:49, në numrin e Emergjencave 112, ka ardhur një telefonatë për përplasje mjetesh në autostradën Tiranë-Durrës.

Menjëherë në vendin e ngjarjes janë dërguar shërbimet e polisisë të cilat kanë konstatur se janë përplasur tre automjete, konkretisht mjeti tip Ford Focus me drejtues shtetasin E.P., 22 vjeç, mjeti tip Fiat Punto me drejtues shtetasin E.S., 32 vjeç dhe mjeti tip Volswagen Golf, me drejtuesin shtetasin S.L., 33 vjeç.

Nga përplasja e mjeteve janë dëmtuar lehtë shtetasit:

- S.L., 33 vjeç ( drejtues i mjetet tip Volswagen Golf).

- I.S., 25 vjeç, K.D., 29 vjeç dhe Xh.H., 17 vjeç.

Grupi hetimor po kryen veprimet për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.