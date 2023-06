Brazil, babai masakron pedofilin, i ngacmoi vajzen 11 vjece ne Whatsapp

Një pedofil i cili kërkon mëshirë për jetën e tij në një video të postuar në Liveleak, eshte rrahur keqazi nga babai i një vajze 11-vjeçare.

Kete te fundit, pedofili e kishte 3 muaj që mundohej ta joshte me anë të mesazheve në Whatsapp.

23-vjeçari nga Goiasi i Brazilit, nuk e kishte kuptuar që shumicën e kohës po fliste me babain e saj, i cili u hakmor në mënyrën më brutale të mundshme.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në pamjet filmike, burri me buzë të fryrë dhe i mbuluar me gjak, dëgjohet duke premtuar se kurrë më nuk do e kontaktojë vajzën e mitur.

Më pas, kamera largohet nga fytyra e viktimës dhe dëgjohen të ulëritura. Pedofili është gjetur i vdekur mes shkurreve tre ditë më vonë.