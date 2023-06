Reagon Astrit Patozi: Lulzim Basha zgjodhi farsën dhe jo garën e ndershme në PD

Astrit Patozi deklaroi se Lulzim Basha zgjodhi farsën dhe jo garën e ndershme në PD, pasi ka refuzuar kushtet me të cilat e shqipëroi shpalljen e kandidaturës. Reaguan dy nënkryetarët Spaho dhe Paloka, që thanë se deri tani kanë respektuar vetëm, statutin se nuk mund të plotësojnë asnjë kërkesë antistatutore.

Astrit Patozi shpalli kandidaturën më 1 korrik, por kushtet që ai parashtroi në emër të grupit kundërshtar të Lulzim Bashës në emër të një gare të ndershme nuk u plotësuan. Kur afati I regjistrimit është mbyllur Patozi deklaroi se Lulzim Basha zgjodhi farsën dhe jo farën e ndershme në PD.

“Lulzim Basha nuk pranoi të japë

dorëheqjen dhe as të lëshojë zyrën, si kushti minimal për t'i dhënë garës paritet në start; vendosi të ruajë si monopol aksesin tek lista e anëtarësisë, si dhe po vrapon të zhvillojë zgjedhje të nxituara për të mos u dhënë mundësi të tjerëve të bënin një fushatë normale”, deklaron Patozi në rrjetet sociale. Ai këtë e quan vrasje të çdo mundësie për të analizuar rezultatin dhe për të gjetur arsyet kokëforta të humbjes së thellë të PD me 25 qershor.

Basha thotë Patozi mbetet përgjegjës për rezultatin katastrofik të PD në zgjedhje, por dhe për bllokimin e një gare, që do t'i jepte asaj shansin e vetëm për t'u ringritur.

“I kërkova kandidatit Lulzim Basha të çlironte PD nga marrja peng e procesit të reflektimit dhe të garës së drejtë brenda nesh. Nuk lëvizi as gishtin për të reaguar, por duket se është shumë i vendosur t'i shkojë deri në fund kèsaj maskarade zgjedhore, e cila nisi me shkelje të rënda të librit të rregullave të PD”.

Duke e konsideruar këtë kusht të panegociushëm, Patozi thotë se tashmë gjithçka është shumë e qartë për të gjithë dhë bën thirrje ndaj demokratëve të bllokojnë këtë që po ndodh.

“Lulzim Basha ka marrë përsipër nisjen dhe përfundimin e një farse të shëmtuar elektorale, që thellon akoma më shumë përçarjen dhe krizën e thellë të PD.

Pas kësaj, demokratëve u lind e drejta e çdo lloj forme reagimi për të mos lejuar rrëmbimin pa garë të mandatit të kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, personi që e çoi atë në humbjen më të rëndë të historisë së saj dhe po e çon me bindje drejt shkatërrimit përfundimtar”.

Patozi nuk ka kryer procedurën e regjistrimit deri të dielën në selin blu, ndërkohë që dy nënkryetarët thanë se kryesia e partisë mblidhet pasi kandidatët kanë paraqitur dokumentacionin në sektorin e organizimit. Sipas Palokës e Spahos është gjithçka statutore dhe se sigurojnë kandidatët për garë të ndershme, të drejtë dhe të barabartë. Duke iu referuar statutit ata nënvizojnë se nuk është e drejta e kryesisë për të hapur garën për kreun dhe se data e zgjedhjeve është 22 korriku, pasi statuti thotë se “Te gjitha organet e Partisë duhet tu nënshtrohen zgjedhjeve të paktën çdo katër vjet. Dhe në 2013 Lulzim Basha u bë kryetar me zgjedhjet e 22 korrikut. Nënkryetarët thonë se nuk ka pasur ndërhyrje në listën e anëtarësisë dhe se votues do të jenë anëtarët që kanë pasur emrin deri më 28 qershor. “Në këto rrethana ne si drejtues të PDSH nuk mund të plotësojmë kërkesa që nuk parashikohen apo janë në kundërshtim me statutin, dhe as të ndryshojmë statutin e PDSH, thuhet në reagimin e Spahos dhe Palokës pas deklaratave të Patozit dhe Selamit.