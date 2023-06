"LSI e ka të faktuar me pamje filmike vjedhjen e votave..."

Nora Malaj, e cila aktualisht mban postin e zëvendësministres së Arsimit, katër vitet e ardhshme do të jetë deputete e Lëvizjes Socialiste për Integrim. LSI thotë se PS i vodhi zgjedhjet dhe për këtë ka prova bindëse, sipas Nora Malajt.

“Prova bindëse?! Sa të duash… Në të gjitha kutitë që u hapën në zonën time mbizotëronin parregullsi, që nga kuti fiktive të mbushura me fletët votimi nga një njeri që u nxorën të pavlefshme, deri te votime familjare ku i kam konstatuar vetë dhe deri te procesverbale të parregullta, të gjitha të dokumentuara.

Për të mos thënë pastaj për presione te komisionarët që të shisnin vota. Tashmë LSI i ka të dokumentuara të gjitha shkeljet me pamje filmike dhe do t’i çoj për procedim” shprehet Malaj. Pas 8 vitesh si zëvendësministre e Arsimit, ku ka qenë pjesë e këtij institucioni, si gjatë qeverisjes së djathtë ashtu edhe të majtë, ajo do të jetë në opozitë.

Malaj, në intervistën për ‘Dita’ nuk preferoi t’i përgjigjej pyetjeve mbi reformën të cilën ajo e drejtoi.