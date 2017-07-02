LEXO PA REKLAMA!

Kur Marina dhe ‘’vera’’ bashkohen... pozat e saj provokojnë keq fansat (Foto)

Lajmifundit / 2 Korrik 2017, 17:10
Showbiz

Marina Fara, një ndër emrat më të përmendur në lajmet e shoubizit në këto ditët e nxehta të verës, nuk harron të zhvishet dhe të provokojë.

Duke u relaksuar në Francë, ajo nxjerr në pah sërish format e saj bombastike, duke ‘’shkatërruar’’ imagjinatën e fansave. Kështu, ajo po flitet nga të gjithë nëpër rrjetet sociale, duke mos harruar dhe komentet e shumta që ‘’vërshojnë’’.

Vajza e Eli Farës, para pak kohësh u nda dhe nga biznesmeni, me të cilin nuk qëndroi as 2 muaj lidhje.

