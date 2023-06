Çudia në Gjermani! Prodhohet kartmonedha 0 euro, por... ja çfarë do të mund të blini me të

Prodhohet kartmonedha 0 euro në Gjermani, me konfirmimin e dhënë nga Banka Qendrore Evropiane.

Por cfarë mund të blini me të? Asgjë! Ato do të shiten si suvenire. Me një vlerë prej 0 euro, kartëmonedha nuk ka vlerë dhe nuk mund të përdoret për tregti. Megjithatë, kartëmonedhat shtypen në të njëjtën letër si të gjitha banknotat tjera me masat mbrojtëse të sistemit të rregullt dhe të aplikuar, duke përfshirë hologramë dhe filigranë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Janë bërë gjithsej 5.000 kartëmonedha. Kartmonedhat tashmë mund të blihen dhe kushtojnë 2.5 euro.