Zgjedhjet për kryetar Bashkie/ PS nuk e lëshon ‘’timonin’’ në Kavajë, kryeson me 1681 vota, PD forcë e dytë

Vijon procesi i numërimit të votave për kryetar Bashkie në qytetin e Kavajës, ku nga 81 kuti, janë numëruar 14.

Mësohet se PS vazhdon të jetë forcë e parë, me 1681 vota, ndjekur nga PD me 1465 vota, dhe LSI me 299.

PS- Dorjan Murati ka marrë 1681 vota;

PD- Isa Sakja 1465 vota;

LSI- Maksim Kona 299 vota.

Kavaja votoi të dielën për përfaqësuesit e rinj në parlament si dhe për kryetarin e ri të Bashkisë. Kujtojmë se deri pak muaj më parë Bashkia drejtohej nga Elvis Rroshi.