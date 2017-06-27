Festa e fitores së PS me detyrim? Rama rishkruan një tjetër njoftim për qytetarët
Fitorja e PS pritet të festohet në orën 18:30 në sheshin Skëndërbej, të paktën kështu lajmëroi kryeministri i vendit, Edi Rama.
Në mëngjes, Rama njoftoi një festë të madhe në sheshin “Skënderbej” me anë të një mesazhi dërguar kandidatëve të PS-së në zgjedhjet e 25 qershorit. Por tani kryeministri shkruan në “Facebook” se nuk ka asnjë organizim, apo detyrim dhe festë në 18:30.
“Asnjë organizim asnjë detyrim asnjë festë sonte në 18.30 në sheshin Skënderbej për fjalën e fitores! Kush të dojë është i mirëseardhur ”, shkruan Rama.