LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Festa e fitores së PS me detyrim? Rama rishkruan një tjetër njoftim për qytetarët

Lajmifundit / 27 Qershor 2017, 13:28
Aktualitet

Fitorja e PS pritet të festohet në orën 18:30 në sheshin Skëndërbej, të paktën kështu lajmëroi kryeministri i vendit, Edi Rama.

Në mëngjes, Rama njoftoi një festë të madhe në sheshin “Skënderbej” me anë të një mesazhi dërguar kandidatëve të PS-së në zgjedhjet e 25 qershorit. Por tani kryeministri shkruan në “Facebook” se nuk ka asnjë organizim, apo detyrim dhe festë në 18:30.

“Asnjë organizim asnjë detyrim asnjë festë sonte në 18.30 në sheshin Skënderbej për fjalën e fitores! Kush të dojë është i mirëseardhur ”, shkruan Rama.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion