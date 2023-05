Refuzon Milanin, Donnarumma merr goditjen më të madhe, ‘’braktiset’’ edhe nga familja

Mospranimi i Donnarummës të firmosë kontratën me Milanin, ishte veprimi që i shkatërroi jetën.

Pas fansave që e kanë hedhur përtokë, mësohet se portieri 18-vjecar ka kundër dhe familjen. Këta të fundit po i bëjnë presion që të nënshkruajë kontratën e re me Milanin.

Ka qenë një kaos i vërtet që kur talenti italian, Gianluigi Donnarumma, bëri të ditur se nuk do të vazhdojë kontratën me Milanin, e cila i skadon në vitin 2018.

Vincenzo Montella dhe drejtori sportiv i klubit, Massimiliano Mirabelli, janë të sigurt se 18 vjeçari do të marrë vendimin e duhur pas Evropianit për U-21.

Sipas Gazzetta dello Sport, edhe familja e Donnarummas duan që ai të mos largohet nga “San Siro”.

Bëhet e ditur se familja është duke ushtruar presion ndaj 18 vjeçarit që të rinovojë kontratën me Milanin.

Mbetet të shihet se çfarë do të ndodh pas Kampionatit Evropian, pasi tashmë edhe agjenti i lojtarit, Mino Raiola, ka konfirmuar se do të ulen dhe të diskutojnë me Milanin.