Edi Rama reagon për herë të parë për rezultatin e zgjedhjeve, ja si e quan 75+...

Lajmifundit / 26 Qershor 2017, 11:39
Aktualitet

Kryeministri Edi Rama e cileson veper arti rezultatin qe partia e tij po arrin pas numrit te votave ne zgjedhjet e 25 qershorit.

"Miremengjesi, dhe ju uroj një ditë të bukur me këtë kryevepër ende të pambaruar të njerëzve të zakonshëm të këtij vendi", shkruan Rama.

Qe prej mbremjes se djeshme, Rama ka qendruar ne seline e PS ku ka ndjekur nga afer te dhenat ne lidhje me ecurine e numerimit dhe rezultatit te zgjedhjeve.

Ai e kapublikuar kete shenim bashke me harten e Shqiperise ku ka vendosur shifren +75, duke nenkuptuar numrin e mandateve qe PS do te kete ne Kuvendin e ardshem./lajmifundit.al

