Në rang vendi/ Numërohen 2760 kuti nga 5362, PS shkon në 74 mandate, PD me 43, LSI “humb” 2 deputetë

UPDATE/ Procesi i numërimit të votave vijon në shumicën e qarqeve të vendit, ndërsa mësohet se PS është në rritje të mandateve.

Në rang vendi janë numëruar deri më tani 2760 kuti votimi nga 5362 gjithsej. Në bazë të rezultatit paraprak që prodhojnë këto kuti PS është në avantazh me 49% të votave ose 74 mandate , e ndjekur nga PD me 28% ose 43 mandate dhe LSI me 15% ose 18 mandate nga 20 që kishte vetëm rreth 1 orë më parë. Sipas të dhënave paraprake PDIU ka momentalisht 5% të votave ose 4 mandate deputeti. Ndërsa i vetmi kandidat nga partitë e vogla që momentalisht e ka siguruar hyrjen në Kuvend është Tom Doshi, kandidat i PSD-së në Shkodër.

MINUTE PAS MINUTE:

Ora: 14:35- Partia Demokratike ka arritur të marrë edhe një mandat tjetër duke shkuar në 43 deputetë në rang vendi nga numërimi i deri tanishëm i votave. Kështu deri tani janë numëruar 2865 kuti votimi nga 5362 gjithsej. PS 49% – 399351 vota ose 73 deputetë. PD ka 28% – 231954 vota ose 42 deputetë. LSI ka 15% – 120399 vota ose 20 deputetë; PDIU ka 5% – 36385 vota ose 4 deputetë; LIBRA 1% – 8864 vota, 0 deputetë; PSD 1% – 4230 vota, 1 deputet.

Ora: 14:15- Partia Demokratike ka arritur t’i marrë dy mandate të tjerë duke shkuar në 42 deputetë në rang vendi nga numërimi i deri tanishëm i votave. Kështu deri tani janë numëruar 2855 kuti votimi nga 5362 gjithsej. PS 49% – 386012 vota ose 73 deputetë. PD ka 29% – 223677 vota ose 42 deputetë. LSI ka 15% – 116281 vota ose 20 deputetë; PDIU ka 5% – 38305 vota ose 4 deputetë; LIBRA 1% – 9253 vota, 0 deputetë; PSD 1% – 4593 vota, 1 deputet.

Ora: 13:42- Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 2703 kutive të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 353557 vota, ose 74 mandate, duke rënë me 2 mandate; Partia Demokratike ka siguruar 205536 vota ose 41 mandate duke u rritur me një mandat, LSI ka 105293 vota ose 20 mandate; Në vend të katërt renditet PDIU me 31859 vota ose 4 mandate, duke u rritur me një mandat, e ndjekur nga LIBRA me 7763 vota ose 0 mandate; dhe Partia Social Demokrate me 4108 vota ose 1 mandat.

Ora: 13:25- Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 2621 kutive të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 348048 vota, ose 76 mandate; Partia Demokratike ka siguruar 200416 vota ose 40 mandate, LSI ka 103387 vota ose 20 mandate; Në vend të katërt renditet PDIU me 31099 vota ose 3 mandate, e ndjekur nga LIBRA me 7578 vota ose 0 mandate; dhe Partia Social Demokrate me 3919 vota ose 1 mandat.

Ora: 12:50- Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 2489 kutive të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 320091 vota, ose 76 mandate; Partia Demokratike ka siguruar 181767 vota ose 40 mandate, LSI ka 95745 vota ose 20 mandate; Në vend të katërt renditet PDIU me 26932 vota ose 3 mandate, e ndjekur nga LIBRA me 6933 vota ose 0 mandate; dhe Partia Social Demokrate me 3852 vota ose 1 mandat.

Ora: 12:00- Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 2323 kutive të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 309122 vota, ose 76 mandate; Partia Demokratike ka siguruar 174677 vota ose 40 mandate, LSI ka 92531 vota ose 20 mandate; Në vend të katërt renditet PDIU me 26044 vota ose 3 mandate, e ndjekur nga LIBRA me 6543 vota ose 0 mandate; dhe Partia Social Demokrate me 3650 vota ose 1 mandat.

Ora: 11:31- Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 2220 kutive të votimit, PS ka 50% – 304673 Vota ose 77 mandate; PD ka 28% – 172118 Vota ose 39 mandate; LSI ka 15% – 91356 Vota ose 20 mandate, dhe PDIU ka 4% – 25916 Vota ose 3 mandate.

Ora: 10:58- Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 2074 kutive të votimit, PS ka 50% ose 289718 vota- 76 mandate; PD ka 28% ose 164274 vota-40 mandate; LSI ka 15% ose 87773 vota- 21 mandate, duke i marrë një PD-së; PDIU ka 4% ose 24433 vota – 2 deputetë.

Ora: 10:25- Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 1971 kutive të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 247242 vota, ose 76 mandate; Partia Demokratike ka siguruar 137305 vota ose 41 mandate, LSI ka 75318 vota ose 20 mandate; Në vend të katërt renditet PDIU me 19688 vota ose 2 mandate, e ndjekur nga LIBRA me 5051 vota ose 0 mandate; dhe Partia Social Demokrate me 2599 vota ose 1 mandat.

Ora: 09:55- Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 1884 kutive të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 247242 vota, ose 76 mandate; Partia Demokratike ka siguruar 137305 vota ose 41 mandate, LSI ka 75318 vota ose 20 mandate; Në vend të katërt renditet PDIU me 19688 vota ose 2 mandate, e ndjekur nga LIBRA me 5051 vota ose 0 mandate; dhe Partia Social Demokrate me 2599 vota ose 1 mandat.

Ora: 09:15- Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 1766 kutive të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 246777 vota, ose 76 mandate; Partia Demokratike ka siguruar 137222 vota ose 41 mandate, LSI ka 75160 vota ose 20 mandate; Në vend të katërt renditet PDIU me 18599 vota ose 2 mandate, e ndjekur nga LIBRA me 5048 vota ose 0 mandate; dhe Partia Social Demokrate me 2599 vota ose 1 mandat.

Ora: 08:37- Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 1641 kutive të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 234425 vota, ose 50%; Partia Demokratike ka siguruar 129774 vota ose 28%’ LSI ka 71347 vota ose 15%; Në vend të katërt renditet PDIU me 19232 vota ose 4%, e ndjekur nga LIBRA me 4912 vota ose 1% dhe Partia Social Demokrate me 1% ose 2547 vota.

Ora: 08:13- Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 1572 kutive të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 224608 vota, ose 50%; Partia Demokratike ka siguruar 124835 vota ose 28%’ LSI ka 68663 vota ose 15%; Në vend të katërt renditet PDIU me 18151 vota ose 4%, e ndjekur nga LIBRA me 4560 vota ose 1% dhe Partia Social Demokrate me 1% ose 2400 vota.

Ora: 07:23-Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 1154 kutive të para të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 198998 vota ose 50%, Partia Demokratike ka siguruar 110349 vota ose 28%, LSI ka 6056 vota ose 15%. Në vend të katërt renditet PDIU me 16281 vota ose 4% të votave, e ndjekur nga LIBRA me 3442 vota ose 1%.

Ora: 06:23-Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 1154 kutive të para të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 168085 vota ose 51%, Partia Demokratike ka siguruar 90211 vota ose 27%, LSI ka 51331 vota ose 15%. Në vend të katërt renditet PDIU me 13337 vota ose 4% të votave, e ndjekur nga LIBRA me 4099 vota ose 1%.

Ora: 05:56 – Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 1028 kutive të para të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 149322 vota ose 51%, Partia Demokratike ka siguruar 80039 vota ose 27%, LSI ka 45266 vota ose 15%. Në vend të katërt renditet PDIU me 12286 vota ose 4% të votave, e ndjekur nga LIBRA me 3038 vota ose 1%.

Ora: 05:21- Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 863 kutive të para të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 126724 vota ose 51%, Partia Demokratike ka siguruar 68716 vota ose 27%, LSI ka 38145 vota ose 15%. Në vend të katërt renditet PDIU me 10286 vota ose 4% të votave, e ndjekur nga LIBRA me 2677 vota ose 1%.

Ora: 04:50- Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 703 kutive të para të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 94833 vota ose 50%, Partia Demokratike ka siguruar 51289 vota ose 27%, LSI ka 28611 vota ose 15%. Ndërsa në vend të katërt renditet PDIU me 7719 vota ose 4% të votave, e ndjekur nga LIBRA me 2033 vota ose 1%.

Ora: 04:30 Në bazë të rezultatit paraprak të numërimit të 556 kutive të para të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 682347 vota ose 50%, Partia Demokratike ka siguruar 37155 vota ose 27%, LSI ka 21412 vota ose 16%. Ndërsa në vend të katërt renditet PDIU me 4% të votave, e ndjekur nga LIBRA me 1%.

Ora: 03:30 Në bazë të rezultatit paraprak që ka prodhuar numërimi i 325 kutive të para të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 45895 vota ose 50%, Partia Demokratike ka siguruar 25015 vota ose 27%, LSI ka 14295 vota ose 16%. Ndërsa në vend të katërt renditet PDIU me 4% të votave, e ndjekur nga LIBRA me 1%.

Ora: 03:00 Në bazë të rezultatit paraprak që prodhojnë 190 kutitë e para të votimit, Partia Socialiste ka siguruar 27250 vota ose 51%, Partia Demokratike ka siguruar 14423 vota ose 27%, LSI ka 8475 vota ose 16%. Ndërsa në vend të katërt renditet PDIU me 4% të votave, e ndjekur nga LIBRA me 1%.

Ora: 2:40-Në bazë të rezultatit që prodhojnë 103 kutitë e para të votimit, Partia Socialiste merr 12985 vota ose 51,3%, PD merr 6919 vota ose 27,4% të votave, LSI ka 4410 vota ose 17.4%. LIBRA merr 173 vota ose 0.7%. PDIU merr 782 vota ose 3.1%, dhe PSD 19 vota ose 0,1%.

Ora:02:15- Në bazë të rezultatit që prodhojnë 87 kutitë e para të votimit, Partia Socialiste merr 10672 vota ose 51,1%, PD merr 5865 vota ose 28,1% të votave, LSI ka 3705 vota ose 16.7%. LIBRA merr 164 vota ose 0.8%. PDIU merr 448 vota ose 2.1%, dhe PSD 19 vota ose 0,1%.

Ora:02:00-Në bazë të rezultatit që prodhojnë 75 kutitë e para të votimit, Partia Socialiste merr 9629 vota ose 51,9%, PD merr 5277 vota ose 28,5% të votave, LSI ka 3094 vota ose 16.7%. LIBRA merr 159 vota ose 0.9%. PDIU merr 363 vota ose 1.08%, dhe PSD 19 vota ose 0,1%.

Ora:01:30-Në bazë të rezultatit që prodhojnë 31 kutitë e para të votimit, Partia Socialiste merr 4648 vota ose 51,3%, PD merr 2627 vota ose 29,0% të votave, LSI ka 1570 vota ose 17.7%. LIBRA merr 48 vota ose 0.7% të votave duke surprizuar me dy deputetë. PDIU merr 134 vota ose 1.1%, dhe PSD, 2 vota.

Ora:00:55-Në bazë të rezultatit që prodhojnë 18 kutitë e para të votimit, Partia Socialiste merr 1926 vota ose 52,6% të tyre, PD merr 878 vota ose 24.0% të votave, LSI ka 846 vota ose 23,1%. Dy vota i merr LIBRA ose 0,1% ndërsa PDIU merr 9 vota 0,2%.

Ora 00:40- Në bazë të rezultatit që prodhojnë 13 kutitë e para të votimit, Partia Socialiste merr 1583 vota ose 53,6% të tyre, PD merr 667 vota ose 22,6% të votave, LSI ka 690 vota ose 23,4%. Dy vota i merr LIBRA ose0,1% ndërsa PDIU merr 9 vota 0,3%.

Ora 00:22- Në bazë të rezultatit që prodhojnë katër kutitë e para të votimit, Partia Socialiste merr 850 vota ose 47,9% të tyre, PD merr 433 vota ose 24,4% të votave, LSI ka 489 vota ose 27,6%. Një votë ose 0,1% e ka marrë edhe LIBRA.