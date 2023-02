A e njihni Berishën si kryetar të PD-së? Zyrtari i Parlamentit Europian refuzon të përgjigjet

Kryetari i Komunitetit të Punëve të Jashtme në Parlamentin Evropian David McAllister iu shmang përgjigjes nëse pas zgjedhjeve të Rithemelimit më 22 maj, e njeh Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike.

Ai tha se ndodhet sot në Tiranë si kreu i komisionit parlamentar i çështjeve të jashtme në PE dhe jo si zv.president i PE për të komentuar mbi zhvillimet në PD.

“Jam këtu si kreu i delegacionit për çështjet e jashtme. Nuk është vendi këtu për të komentuar për zhvillimet e brendshme të Partisë Demokratike.

Do të kemi javën që vjen një konference në Roterdam , jam i sigurt se do të bisedojmë dhe për çështjet me Shqipërinë”, tha kryetari i Komitetit të Jashtëm të Parlamentit Europian.

David McAllister kryetar i komunitetit të punëve të jashtme në parlamentin evropian u shpreh se ka ardhur koha të hapen negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.