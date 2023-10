Sherr me armë tek qendra e votimit në Shëngjin, plagoset aktivisti i LSI

Një aktivist i LSi është plagosur ditën e sotme pranënjë qendre votimi në Shëngjin.

Shtetasi Florian Bushku ka mbetur i plagosur pas një sherri me armë të ndodhur jashtë qendrës së votimit.

Ngjarja e rëndë e cila fillimisht u denoncua nga LSI, po hetohet tashmë nga policia.

Bëhet me dije se aktivisti i LSI ka pasur konflikt me një grup personash të cilët kanë qëlluar me armë ndaj tij.

Për fat të mirë, Bushku nuk është qëlluar nga plumbat por është goditur më pas me tytën e armës.

Policia e Lezhes ka thene paraprakisht se ngjarja ka ndodhur jashte qendres se votimit dhe ende nuk dihet nese incidenti ka lidhje me zgjedhjet.