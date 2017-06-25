LEXO PA REKLAMA!

Plagosja në Shëngjin, Meta: Gjithë burrat e Lezhës të ngrihen në këmbë për lirinë e votës

Lajmifundit / 25 Qershor 2017, 12:22
Ish-kryetari i LSI dhe Presidenti i zgjedhur i Republikës Ilir Meta ka mbërritur në Lezhë pas incidentit të armatosur që ndodhi mes simpatizantëve të PS dhe atyre të LSI në Shëngjin.

Meta ka denuar ngjarjen ku mbeti i plagosur një i ri, mbeshtetes i LSI. Duke folur për gazetarët, Meta tha se ka shkuar në Lezhë me të gjithë eskortën e tij për të mbrojtur votën e qytetarëve.

“Kam ardhur në Lezhë me gjithë eskortën. Kam ardhur për të mbrojtur votën e lezhjanëve”, tha Ilir Meta.

Nga selia e LSI, Meta theksoi se persona ne kerkim qelluan mbeshtetesin e kesaj force politike.

Meta theksoi se ai do te jete kudo ku vota cenohet ndersa tha se burrat e Lezhes duhet te ngrihen ne kembe per te ruajtur votat qe po cenohen nga ato qe ai i cilesoi bandat e rilindjes.

