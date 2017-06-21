Edi Rama pranon publikisht: Ja pse i kam dërguar mesazh Sali Berishës
Kryeministri Edi Rama ka pranuar se i ka derguar nje mesazh paraardhesit te tij Sali Berisha. Rama tha se nuk e ben publike mesazhin por shtoi se shkak i ketij komunikimi me Berishen ka qene sheshi Skenderbej.
Rama e beri kete deklarate në emisionin Tonight Ilva Tare ne Ora News.
Pjese nga intervista
Ilva Tare: Z. Bershia ka thënë se ka komunikuar me ju gjatë ditëve që u bë marrëveshja me z. Basha. Keni folur me të?
Edi Rama: Është shumë i madh!
Ilva Tare: Me mesazhe? Telefonatë? Takim?
Edi Rama: Jo nuk ka ndodhur ndonjëherë që ai të më dërgojë mua mesazh. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që unë të flas në telefon me të. Po ai i thotë dhe pastaj thotë jo unë kam një komunikim, por është komunikim nëpërmjet valëve sepse ai kap valë tani.
Ilva Tare: Keni kontaktuar, komunikuar me z. Berisha gjatë ditës së marrëveshjes?
Edi Rama: Unë jo, por ai po. Sepse ai punon me valë tani. Është një stërgjysh digital që ka lidhje me kozmosin dhe i kap valët aty.
Ilva Tare: Pyetjen e kam seriozisht dhe kisha vërtet kuziozitet për të ditur se çfarë keni biseduar?
Edi Rama: I kam çuar vetëm një mesazh!
Ilva Tare: I keni çuar një mesazh?
Edi Rama: Jo, jo! I kam çuar një mesazh më vonë për sheshin “Skënderbej”.
Ilva Tare: Çfarë i keni thënë?
Edi Rama: Ia kam çuar atij mesazhin!
Ilva Tare: Po nuk mund ta bëni publik?
Edi Rama: Unë nuk jam nga ata që çoj mesazhe dhe i bëj pubike.
Ilva Tare: Ju mungon Berisha në këtë fushatë?
Edi Rama: “Unë nuk kam marrë kurrë mesazh nga Sailu. Nuk më ka munguar të them të drejtën. Nuk kam komunikuar kurrë në telefon me Saliun. Nuk më ka çuar kurrë korrier në emër të tij, as nuk i kam çuar në emrin tim. Unë jam i binduar që ai komunikon me mua pasi ai ka lidhje kozmike tani, në këtë fazë të jetës së tij edhe jam i bindur që ai thotë të vërtetën. Por nuk është se mua më kanë arritur këto valët por ai komunikon. Unë nga ana ime i kam çuar një mesazh për sheshin “Skënderbej”
Ilva Tare: Që nuk doni ta ndani me ne e keni vetëm për z. Berisha
Edi Rama: Ja kam çuar atë mesazh për sheshin “Skënderbej” dhe me kënaqësi shumë të madhe.”