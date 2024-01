E papritur, ish partia aleate e Bashës i bashkohet PS-së në ditët e fundit të zgjedhjeve

Vetëm 4 ditë para zgjedhjeve, Aleanca Kuqezi i bashkohet Partisë Socialiste. AK është “shkrirë” pas ikjes së Kreshnik Spahiut por dega më e madhe e saj në Tiranë që drejtohet nga Augent Xhaferraj i është bashkuar PS-së. Në takimin ku merrte pjesë edhe kryetari i PS-­së në Tiranë, Saimir Tahiri, Xhaferraj argumentoi edhe pse vendosi t’i bashkohet kësaj force politike.

”Kur vendosa t’i bashkohem Partisë Socialiste shumë miq më pyetën pse shkon aty. Ua kam thënë në sy dhe po ua them sot publikisht të gjithëve: sepse Partia Socialiste është e vetmja që në 4 vite i riktheu flamurit kombëtar dinjitetin e munguar në rajon.

Në Tiranë shqiptarët për herë të parë panë një qeveri që nuk prapsej dhe as trembej nga kërcënimet e fqinjëve. Sepse një “kuq e zi” i vërtetë nuk mund të bëhet me ata që 6 vite më parë firmosën për të shitur detin e Shqipërisë.

Sepse një “kuq e zi” i vërtetë nuk mund të bëhet as me ata që me bllokun e zi në dorë, me aspak dashuri dhe me shumë qetësi zhvasin shqiptarët”, u shpreh kryetari i degës së AK.