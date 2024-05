Shkaktoi aksident në Fier, arrestohet 18-vjecari pa patentë

Policia e Fierit ka arrstuar një 18-vjeçar si autor të një aksidenti. Ngjarja ka ndodhur në aksin Berat-Fier, “ku shtetasi Syrri Balla duke drejtuar mjetin tip “Fiat Punto” me targa AA 531 JE, i pa pajisur me leje drejtimi, është përplasur me mjetin tip “Fiat Punto”, me targa AA 657 BM që drejtohej nga shtetasi E.P, 23 vjeç, banues në Vlorë”, sqaron policia.

Si pasojë e përplasjes është aksidentuar shtetasi Syrri Balla i cili ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve dhe pasagjerët të cilët pasi morën mjekim në Spitalin Rajonal Fier u larguan për në banesë.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier për veprat penale “Shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Drejtimi i mjetit në mënyrë të parregullt” parashikuar nga Nenet 290 e 291 të Kodit Penal.