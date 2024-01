Hakmarrje greke, Athina i heq nënshtetësinë kryebashkiakut të Himarës për këtë arsye

Athina i ka hequr nënshtetësinë greke kryebashkiakut të Himarës, Gjergj Goros. Ai e kishte marrë nënshtetësinë greke para disa vitesh për shkak të origjinës së tij greke. Lajmi është transmetuar nga mediat greke, sipas të cilave, vendimi për heqjen e nënshtetësisë është firmosur nga ministri Panos Skourletis.

Vendimi për heqjen e nënshtetësisë greke të kryebashkiakut të Himarës ka ardhur pas qëndrimit të tij lidhur me politikat dhe interesat e “komunitetit grek” në Himarë, duke ndërhyrë me veprime të cilat kanë rënë ndesh me interesat e këtij komuniteti, me të drejtat e tyre kombëtare dhe fetare, shkruajnë mediat greke.

Në artikull thuhet se shërbimet kompetente greke prej vitesh janë informuar për aktivitetet anti-greke të kryetarit të Himarës, por pas rekomandimeve të përsëritura të pajtueshmërisë, kurrë nuk janë marrë seriozisht nga Goro, ndaj dhe mori vendimin ekstrem për t’i hequr shtetësinë greke, duke shtuar se është e drejtë sovrane dhe e patjetërsueshme e shtetit grek për t’u hequr kombësinë greke qytetarëve, kur ata me veprimet dhe veprat e tyre dëmtojnë kombin grek.

Vendimi për shembjen e kishës së Shën Athanasit dhe shembjen e 18 shtëpive në qendër të qytetit kanë bërë që shteti grek të marrë këtë vendim për Gjergj Goron. Në shkrimin e gazetës “tahydromos.gr” thuhet se Goro i ka shërbyer një skeme të shpërnguljes së bashkatdhetarëve të tij.