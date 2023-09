Pensionisti zë ngushtë Bashën: “Ku do i gjesh paratë për pensionet tona?” Ja përgjigjia e tij

Takimi i sotëm i Bashës ka qenë Përmeti, ku e ka nisur ecjen që në 8 të mëngjesit, duke përshëndetur e bashkëbiseduar me qytetarë.

Dy të moshuar i thanë z.Basha që e pëlqejnë projektin e tij për rritjen e pensioneve, por e pyeten se ku do ti gjejë paratë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Basha u shpjegoi se paratë janë, ato nuk do të cohen dëm për palma, pllaka, e fasada. Basha u tha se plani i tij ekonomik parashikon një sërë masash, që do të ndezin motorrin e ekonomisë dhe do ta vënë vendin në punë.

Ndërkohë që prioritet i qeverisë së Republoikës së Re do të jenë njerëzit, nevojat e kërkesat e tyre, dhe jo shpenzimet e miliardave për teka, për zbukurime, apo për një grusht njerëzish afër kryeministrit. Plani i z.Basha parashikon që në krye të 4 viteve, pensioni minimal të jetë 250 mijë lekë në muaj, ndërkohë që rritja e tyre do nisë brenda vitit