Plagosi tre persona, prangoset në Shkodër Mikel Thani

Policia e Shkodres njoftoi ndalimin e shtetasit Mikel Thani, vjeç 24, banues ne Shkoder, i denuar me pare per disa vepra penale kunder jetes dhe shendetit. Kapja e ketij shtetasi eshte bere ne banesen e tij ne fshatin Plan, komuna Pult, Shkoder, ku ne momentin e ndalimit ju gjet dhe nje arme zjarri automatik me nje karikatore me fishekë e cila mendohet se eshte perdorur nga ky shtetas në ngjarjen e datës 30.12.2014.

Ky shtetas ka qene person i shpallur ne kerkim nga D.P.Q.shkoder me shkrese “Extrakt”, date 30.12.2014, si autor i dyshuar per vepren penale te “Vrasjes ne rrethana të tjera cilesuese mbetur ne tentative” dhe “Armembajtje pa leje”, parashikuar nga neni 79/ë -22 e 278/5 te Kodit Penal, pasi me date 30.12.2014, ne lagjen “Guerile”, qyteti Shkoder, pas nje konflikti për motive të dobeta me shtatasin L. G., ka qelluar me arme zjarri ne drejtim te baneses se ketij te fundit ku si rezultat i te shtenave jane plagosur shtetasit V. G., B. G. dhe E. G.

Eshte bere ekzekutimi i urdherit te ndalimit të Prokurorise Rrethit Gjyqesore Shkoder pasi Gjykata e Rrethit Gjyqesore Shkoder me vendim nr. 04, date 03.01.2014 ka vendosur masen e sigurise “Arrest në burg”.