Futbollisti i kombëtares gjermane tradhton gruan, kapet mat me bjonden ‘’seksi’’ (Foto)

Julian Draxler, kapiteni i ri i kombëtares gjermane, është kapur “mat” në një jaht luksoz, duke u puthur me një bionde, e cila nuk ka qenë e fejuara e tij.

Teksa po shijon pushimet në Ibiza të Spanjës, futbollisti është fotografuar teksa puthej me modelen Linda Vaterl.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Edhe pse Kupa e Konfederatave nis të shtunën, për kapitenin ky do të jetë një nga rrugëtimet më të arta të karrierës së tij, por nga ana tjetër, atij do t’i mungojë fansja e përhershme, e fejuara Lena Stiffel, e cila e ka ndjekur me plot emocion në ndeshjet e tij me Kombëtaren.