Denoncimi/ Ja super- vjedhja e sekretarit të Përgjithshëm të Edi Ramës

Një denoncim i fortë vjen për sekretarin e Përgjithshëm në Kryeministri, Ëngjëll Agacin nga Sali Berisha.

Ky i fundit referuar tek qytetari dixhital, ka denoncunar sot publikisht Agacin se vjedh energjinë elektrike. Mesazhi denoncues i ka ardhur në Facebook, deputetit demokrat, nga një zyrtar, sipas të cilit Agaçi në kundërshtim flagrant me ligjet, ka përgatitur vendimin për blerjen e energjisë, jo nga OSHEE siç përcakton ligji, por nga KESH.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Mesazhi i plotë i Berishës në Facebook:

Uje fle, hajni nuk fle! Sekretari i pergjthshem i mafies se Kryeministrise, famozi Agaçi pregatit vendimin per vjedhjen e madhe te rradhes ne blerjen e energjise! Zyrtari dixhital denoncon: Agaçin e kryeministrisë, i cili ne kundershtim flagrant me ligjet, ka pregatitur vendimin per blerjen e energjise, jo nga OSHEE sic percakton ligji, por meqene se Ardian Çela nuk eshte me ne drejtim te OSHEE, vendimi perzgjedh KESH per te blere energjine pasi me drejtorine e ketj te fundit, ndahen pa veshtiresi dhjetera milione euro ne dem te qytetareve shqiptar. I bej thirrje prokurorise se shtetit te godase me forcen me te madhe te ligjit kete mega korrupsion te sekretarit te pergjithshem te mafies shteterore, Agaçi dhe narko-drejtorit te pergjithshem te KESH. Lexoni me poshte mesazhin e zyrtarit dixhital! sb

“Doktor kete vere do te jemi pa drita sepse hidrocentrali i Fierzes eshte zbrazur pa filluar behari akoma. Po fillon te duket Kukesi i vjeter. Me nje akt banditesk dhe antiligjor, nen orkestrimin e mega hajdutit Agaci dhe drejtorit te KESH kane pergatitur farsen e radhes. Kerkojne ti japin te drejte drejtorit te KESH te vjedhe me tender per llogari te mega-hajdutit, duke blere energji me pretekst se eshte perkeqesuar niveli i kaskades se Fierzes. Nderkohe qe detyrimin per te blere energji nga importi per te perballuar humbjet dhe per te siguruar me furnizim te panderprere i ka OSHEE. Kjo manover do te kete humbje te madhe te dyfishte nga njera ane KESH panvaresisht cmimit te blerjes, eshte i detyruar ti shese OSHEE me cmim tavan ~3 Leke/KËh (psh e blen me 20 Leke/KËh dhe e shet me 3 Leke/KËh) dhe nga ana tjeter OSHEE detyrohet te bleje serisht nga importi per te perballuar humbjet.”