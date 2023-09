Më në fund zbulohet arsyeja, studimi tregon pse tradhtojnë femrat

“Illicit Encounters”, ka vëzhguar ndikimin që prindërit e kanë mbi vendimet e një personi për të tradhtuar partnerin e vet.

Portali ka mbi 100,000 përdorues në Britani të Madhe qe nga viti 2004, dhe i ka anketuar 1,000 klientë të tyre (50 për qind meshkuj, 50 për qind femra) rreth faktorëve që kanë ndikim në vendimin e tyre për të tradhtuar partnerin.

Ata kanë zbuluar se 71 për qind e grave që kanë tradhtuar, kishin pasur nëna të cilat gjithashtu kanë tradhtuar. Në krahasim me këtë, vetëm 45 për qind e meshkujve të cilët kanë tradhtuar ishin të bijtë e baballarëve tradhtarë.

Në kushtet e ndikimit të prindërve për aferat e tyre, 66 për qind e të anketuarve femra kanë thënë se janë ndjerë sikur kanë “leje” për të tradhtuar sepse të njëjtën gjë e kishin bërë edhe nënat e tyre.

Në kontrast, 86 për qind e meshkujve kishin thënë se do ta ndalnin një aferë nëse babai i tyre do ta kuptonte dhe do t’ju kërkonte ta ndalnin atë.