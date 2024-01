E mbijetuara nga aksidenti me avion emocionon jurine e America’s Got Talent

E mbijetuara e aksidentit me avion Kechi Okwuchi, pati një brohoritje të madhe nga publiku për performancën e saj emocionale në America’s Got Talent, e cila u transmetua mbrëmjen e së martës.

Zonja Okwuchi mahniti jurinë me interpretimin e saj me ‘Thinking Out Loud’ të Ed Sheeran. Ajo ishte njëra nga dy të mbijetuarit e rrëzimit të aeroplanit në Nigeri në vitin 2005. E mbijetuara i tregoi jurisë se si filloi dashuria e saj për të kënduar duke i bërë të gjithë të preken me historinë e saj.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Isha në një aksident avioni kur isha 16 vjeç në Nigeri, ku u mori jetën 107 nga 109 pasagjerë dhe unë isha një nga dy të mbijetuarit“, u tha ajo jurisë.

Duke iu përgjigjur pyetjes së Simon Cowell se si ajo ia doli me traumën, ajo tha, “Shtrirë në shtratin e spitalit me fashat nga koka tek këmbët, duke mos qenë në gjendje të lëvizte ose të bënte ndonjë gjë tjetër, muzika ishte “arratisja” ime dhe kjo është arsyeja që do të thotë kaq shumë për të mua. “