Basha premton përpara qytetarëve, betohet para shenjtit “Shën Ndou”: Nuk do humbas asnjë minutë…

Nga Laçi ku është duke mbajtur edhe takimin e radhës, Lulzim Basha u shpreh përpara qytetarëve se do ti jap fund diskriminimit dhe do të krijojë shanse të barabarta për çdo shqiptar.

Basha e bëri këtë premtim në formën e një betimi, një ditë përpara natës së Shën Naut për të cilën shtoi se është edhe dita e lindjes së tij.

“Një ditë përpar natës së Shën Naut, që është ditëlindja ime. Shenjtit të Laçit, pelegrinazhit më të madh të shqiptarit. Shenjtit të sedeve të humbura betohem se nuk do humbas asnjë minutë për të bërë Republikën e Re, diskriminimi do të marrë fund. Shqiptarët do të jenë të barabartë toskë e gegë , muslimanë e të krishterë. Duke nisur me punësimin. Nuk kemi kohë të humbim me broçkullat dhe jargavitjet e tyre”-tha Basha.