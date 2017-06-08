Vera e frikshme po vjen, alarmi i meteorologëve: Kjo do të jetë vera më e nxehta
Platforma AccuWeather parashikon se për zonat në Evropën Jugore dhe Lindore vera që vjen do të jetë ndër më të ngrohtat me temperatura tepër të larta, të rrezikshme dhe thatësirë.
Temperaturat në Evropën Juglindore veçanërish në Itali do jenë mbi mesataren e zakonshme konkretisht gjatë korrikut dhe gushtit.
Mësohet që prej vitit 1800 nuk ka pasur temperatura më të larta se kaq dhe kjo padyshim që duhet t’ju frikësojë.
Meteorologët deklarojnë se rreziku më i madh i kanoset Maqedonisë, Hungarisë dhe Rumanisë.
Kjo situatë e keqe e temperaturave të larta do të sjellë thatësirë e cila do të ndikojë shumë keq tek të mbjellat.