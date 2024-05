Del fotoja e pa publikuar e diktatorit Enver Hoxha me fëmijën që sot po i bën zborin politikës

Një foto e ish- diktatorit Enver Hoxha është duke bërë xhiron e rrjeteve sociale. Arsyeja nuk ka të bëjë as me Hoxhën as me gruan e tij Nexhmijen, e cila ndodhet përkrahë tij në foto. Detaji që ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve është fëmija i vogël që ndodhet krah çiftit Hoxha.

Djalin e vogël që është në foto e njohim të gjithë, ai është Henri Çili. Fotoja fillimisht është postuar në profilin e Ilir Vrenozit. Gjithë këlyshët e Enver Hoxhës ecën me biznese në demokraci... Çifti Hoxha në shtëpinë e Henri Çilit. Henri Çili ai djali 7 vjeç. P. s Fotoja super origjinale....ma dërgoi një i afërm i familjes se Çilit", - ka shkruar ai krahas fotos.

Sigurisht që nuk bën mëkat që Çili ka takuar Enver Hoxhën, madje në atë kohë "ishte fat ta takoje". Pyetja është krejt ndryshe pse nuk ka folur kurrë Henri Çili për këtë takim?! Mbase sepse sot flet me përçim për atë regjim. Fëmijë në moshën 7 vjeçare arrijnë t'i ruajnë kujtimet, apo mos vallë Henrin e kanë detyruar dhe kjo foto është një kujtim i keq për të./joq